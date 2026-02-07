Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 7 февраля

Первый комплект медалей на Играх разыграют горнолыжники

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет первый игровой день. На Играх разыграют 5 комплектов медалей.

Что нужно знать

В первый игровой день на Олимпиаде разыграют 5 комплектов наград

Первыми борьбу за медали начнут горнолыжники

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 7 февраля. В этот день спортсмены буду сражаться за награды в горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, сноуборде и прыжках на лыжах с трамплина. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 7 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 7 февраля (обновляется)

12:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

14:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон (10 км+10 км)

17:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

20:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр

20:57. Прыжки с трамплина. Женщины. Нормальный трамплин

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.