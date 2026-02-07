Девушке Ди Каприо доверили важную миссию на Олимпиаде: как она выглядит и сколько ей лет (фото)

Итальянка стала лицом открытия Игр

Итальянская супермодель Виттория Черетти стала одной из самых обсуждаемых персон после церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Милане. Девушке доверили важную миссию на торжестве.

Что нужно знать

Черетти вынесла флаг Италии на арену в Милане

Виттория больше 2 лет встречается с Ди Каприо

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Именно Черетти вынесла свернутый итальянский флаг на арену. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время церемонии три группы моделей в образах, созданных Джорджо Армани провели импровизированное дефиле. Так организаторы почтили память кутюрье, который умер в сентябре 2025 года. Сразу после этого Виттория передала флаг Италии кирасиру почетной гвардии президента Республики.

Виттория Черетти с флагом Италии на открытии Олимпиады-2026/Фото: Getty Images

27-летняя Черетти также известна тем, что является девушкой 51-летней голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. Пара вместе с сентября 2023 года.

Черетти и Ди Каприо часто вядт вместе на различных мероприятиях

На Олимпиаде 7 февраля проходит первый соревновательный день. С расписанием и результатами украинцев можно ознакомиться на сайте "Телеграф".