Когда будут новые переговоры и есть ли изменения в позиции России. Главные заявления Зеленского

Насчет Запорожской АЭС до сих пор нет компромисса

Следующие переговоры Украины и России могут пройти в США. Киев уже подтвердил свое участие во встрече. Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну уже к началу лета, поэтому у переговорного процесса будет плотный график.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. "Телеграф" собрал главные тезисы из заявлений главы государства.

Главные заявления Зеленского:

США предложили впервые двум переговорным группам Украины и России встретиться в США. Вероятно, это произойдет через неделю в Майами. Украина уже подтвердила свое участие;

Вероятно, это произойдет через неделю в Майами. Украина уже подтвердила свое участие; Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов по энергетике. Украина подтвердила, Россия пока нет. Они обычно едут в Россию, а затем передают ответ;

Америка предлагает завершить войну к началу лета и продвигает четкий график переговоров;

и продвигает четкий график переговоров; Украина не поддержит какие-либо договоренности США и РФ, которые будут касаться Украины без ее участия;

Без гарантий безопасности не может быть завершения войны. Одна из возможностей, предложенных США, — чтобы все соглашения подписывались примерно в одно и то же время. Гарантии безопасности США должны быть подписаны и юридически закреплены Конгрессом;

Одна из возможностей, предложенных США, — чтобы все соглашения подписывались примерно в одно и то же время. Гарантии безопасности США должны быть подписаны и юридически закреплены Конгрессом; Обмены пленными продолжатся, команды работают над новыми этапами;

Одно применение "Орешника" из Беларуси, и они уже вовлечены в войну, а россияне именно этого и хотят;

США подтверждают участие в возможном мониторинге прекращения огня в случае политического решения;

Украина настаивает на позиции "стоим, где стоим" как базовой модели для возможного прекращения огня;

Общего решения по Запорожской АЭС пока нет;

Сложные вопросы могут вынести на предстоящую трехстороннюю встречу лидеров, если стороны подготовят необходимые условия;

Россия меняет риторику на переговорах, однако доверия к ее намерениям у Украины нет.

