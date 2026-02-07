Укр

Когда будут новые переговоры и есть ли изменения в позиции России. Главные заявления Зеленского

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 07 февраля 2026, 11:31
Владимир Зеленский. Фото Офис президента

Насчет Запорожской АЭС до сих пор нет компромисса

Следующие переговоры Украины и России могут пройти в США. Киев уже подтвердил свое участие во встрече. Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну уже к началу лета, поэтому у переговорного процесса будет плотный график.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. "Телеграф" собрал главные тезисы из заявлений главы государства.

Главные заявления Зеленского:

  • США предложили впервые двум переговорным группам Украины и России встретиться в США. Вероятно, это произойдет через неделю в Майами. Украина уже подтвердила свое участие;
  • Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов по энергетике. Украина подтвердила, Россия пока нет. Они обычно едут в Россию, а затем передают ответ;
  • Америка предлагает завершить войну к началу лета и продвигает четкий график переговоров;
  • Украина не поддержит какие-либо договоренности США и РФ, которые будут касаться Украины без ее участия;
  • Без гарантий безопасности не может быть завершения войны. Одна из возможностей, предложенных США, — чтобы все соглашения подписывались примерно в одно и то же время. Гарантии безопасности США должны быть подписаны и юридически закреплены Конгрессом;
  • Обмены пленными продолжатся, команды работают над новыми этапами;
  • Одно применение "Орешника" из Беларуси, и они уже вовлечены в войну, а россияне именно этого и хотят;
  • США подтверждают участие в возможном мониторинге прекращения огня в случае политического решения;
  • Украина настаивает на позиции "стоим, где стоим" как базовой модели для возможного прекращения огня;
  • Общего решения по Запорожской АЭС пока нет;
  • Сложные вопросы могут вынести на предстоящую трехстороннюю встречу лидеров, если стороны подготовят необходимые условия;
  • Россия меняет риторику на переговорах, однако доверия к ее намерениям у Украины нет.

Ранее "Телеграф" писал, кого, по мнению Зеленского, боится лидер России Владимир Путин и кто может давить на него.

Теги:
#Переговоры #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Война с РФ