Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 7 февраля (обновляется)

Сборная Украины стартует на Олимпиаде в Италии

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет первый игровой день. Несколько представителей Украины будут сражаться за медали.

Что нужно знать

Украинцы выступят сразу в нескольких дисциплинах 7 февраля

Сине-желтые будут бороться за медали в горнолыжном спорте и скиатлоне

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

В первый соревновательный день ОИ украинцы выступят в горнолыжном спорте, фристайле, лыжных гонках и санном спорте. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 7 февраля (обновляется)

11:30. Фристайл, слоупстайл, квалификация (ж) — 1-я попытка, Екатерина Коцар.

12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, 3-я тренировка (ж) — Анастасия Шепиленко.

🥇12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (м) — Дмитрий Шепьюк.

12:35. Фристайл, слоупстайл, квалификация (ж) — 2-я попытка, Екатерина Коцар.

🥇14:00. Лыжные гонки. скиатлон 10км+10км (ж) — Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула.

14:30. Санный спорт. Одиночки, официальная тренировка (ж) — Елена Смага, Юлианна Туницкая.

18:00. Санный спорт. Одиночки, заезд 1 (м) — Андрей Мандзий, Антон Дукач.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.