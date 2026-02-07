Любимый десерт детей. Откуда и когда появилась сладкая вата

По классическому рецепту вата имеет белый цвет

Сладкая сахарная вата недавно появилась на рынке и в Украине и сразу вызвала шквал эмоций у людей. Ведь рыхлая форма сахара была диковинкой в 70-90-е годы.

"Телеграф" расскажет, где изобрели сахарную вату, и благодаря чему она имеет такую структуру. Заметим, что по оригинальному рецепту вату готовили только из белого сахара.

Сахарная вата – это одна из форм сахара. Она имеет рыхлую на ощупь структуру, мягкая и липкая. Детям часто напоминает шерсть животных или наполнитель для игрушек. Главная ее особенность не только в форме, но и в том, что при контакте со слюной вата мгновенно растает. Классическая форма сладости имеет белый цвет, но благодаря добавлению красителей можно получить цветную.

Сахарная вата

Считается, что сахарная вата родилась в США, однако есть данные, что в XV в. ее производили в Италии. Большую популярность вата приобрела после 1893 года, когда американский стоматолог Уильям Моррисон и его соотечественник кондитер Джон Вартон сделали машину, которая пережигала сахар в волокна. Сначала "хлопчатобумажный" десерт изготовляли небольшими порциями.

Сладкая вата. Фото: скриншот с видео

Однако во время III летних Олимпийских игр в 1914 году это изменилось. Ведь именно здесь появились торговые точки, где людей удивляли сладким иностранным десертом. Сахарная вата довольно быстро получила популярность и стала неотъемлемой частью курортных зон, фестивалей и концертов. В Украине и других странах постсоветского пространства вата начала появляться только в 20 веке, а пик ее популярности пришелся на 70-90-е годы.

Как образуется вата из сахара

Расплавленный сахар, выливающийся сквозь крохотные отверстия на вращающийся холодный металлический барабан или конус, не успевает кристаллизоваться. Под действием центробежных сил превращается в тонкие нити, собираемые в комок. Для удобства вату сразу формируют на палочке.

