"Просто звери": скандал с Россией на Олимпиаде набирает обороты

Появились новые детали и реакция из РФ на ситуацию с "нейтральным" фигуристом

"Нейтральному" фигуристу из России Петру Гуменнику запретили выступать под песню из фильма "Парфюмер". Спортсмен не получил разрешение от автора музыки, из-за чего на Играх вспыхнул скандал.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для "Матч ТВ" оскорбила организаторов Игр. Она не подбирала слов для этого.

Это что за последнее хамство? Просто звери, гады, подонки. Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова и Владимир Путин/Фото: kremlin.ru

Кроме того, стало известно, что запасной вариант Гуменника с песней из фильма "Дюна" также провалился. Дело в том, что у организаторов нет времени на проверку авторских прав на использование музыки. В МОК (Международный олимпийский комитет) отметили, что в этой ситуации виноват сам фигурист и его команда.

Это не первый скандал с Гуменником на Играх-2026. Накануне ему присвоили "первый номер" для выступления в короткой программе. В России назвали это "хамством".

Отметим, на Олимпиаде-2026 от России выступят двое фигуристов: Гуменник и Аделия Петросян. Это стало возможным после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Играх в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию).

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.