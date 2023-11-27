Не все хвосты рады снегу. 10 пород собак, которые ненавидят прогулки зимой

Игры в снегу можно улучшить, если купить домашним питомцам куртку и ботинки

Есть породы собак, которые могут ненавидеть холод больше, чем вы и плохо переживают мороз. Если вы собираетесь завести собаку, а за окном все чаще минусовая температура, то нужно проверить, не принадлежит ли ваша любимая порода к чувствительным. Таким собакам нужно подготовиться, чтобы пережить морозы:

Таксы

Таксы не любят морозы по уважительной причине — у них тонкая шерсть, которая мало защищает их от холодной погоды, поэтому им нужна дополнительная защита в виде пуховика. Невероятно короткие ноги мешают ориентироваться в глубоких сугробах. Да, для таксы любой сугроб — глубокий. Поэтому этой немецкой породе охотников на барсуков и кроликов позволено болтаться в снегу менее 15 минут.

Для такс снег опасен, им нужно утепление. Фото: freepik.com

Чихуахуа

Как видно из фото, эти крошечные ребята не имеют особого защитного слоя меха и также нуждаются в зимней одежде. Их тонкий мех и непереносимость холода означают, что они наслаждаются морозной погодой только если наблюдают за ней из сумочки или изнутри вашей куртки. Кто-нибудь, у кого есть чихуахуа, знает, что когда погода изменится, может быть трудно заставить чихуахуа выйти на улицу.

Если вы все же решили прогуляться с этой собачкой, то следует одеть ее в пуховик, а после прогулки нужно вытереть ей лапы, чтобы удалить соль – она может порезать подушечки лапок или попасть между пальцев ног и вызвать раздражение. Вы никогда не знаете, что люди положили, чтобы расчистить снег, и вы не хотите, чтобы ваша собака это вылизывала и проглатывала.

Бассет хаунд

Только представьте, как это быть бассет хаундом: они обременены короткими ногами и длинным телом и вынуждены тащить брюхо по снегу. Кроме того, им следует беспокоиться за длинные уши, которые также можно легко отморозить. Вдобавок ко всем этим "бонусам", псы имеют короткую шерсть.

Поэтому надо следить за любыми потенциальными сигналами и дрожь является первым признаком, что бассет становится очень холодно.

Бассет хаунд. Фото: pepperpetwear.com

Хорт

Когда температура падает, эти гончие собаки предпочитают отдых на диване в теплой гостиной, чем дрожь на улице. Тем, кто любит играть на улице, нужны куртки для длительных зимних прогулок, не говоря уже о "ботинках", чтобы лапы не замерзли. Их тонкая шерсть и отсутствие жира создают для собак риск переохлаждения.

Хорт. Фото: Duchess of Healing, Twitter

Доберманы

Есть одна вещь, которую точно боится устрашающий доберман и это холодная погода. Несмотря на свое германское происхождение, эта порода не очень холодостойкая и самая счастливая на улице зимой, когда они плотно закованы в теплые куртки.

Продавцы предлагают даже специальные шапочки, чтобы у доберманов не мерзли уши. Фото: inspireuplift

Китайская хохлатая

У этой породы есть веская причина ненавидеть холод. Имея только пригоршню меха, чтобы ходить вокруг, они буквально голые.

Китайская хохлатая. Фото: home-animal.org

Выпеты

Это нежные и ласковые собаки, наслаждающиеся комфортом домашней жизни. Они еще более легконоги, чем борзые, поэтому замерзают даже быстрее. Их тонкая шерсть не приносит им особой пользы в холодные, влажные или снежные дни. Хорошая новость заключается в том, что эта благородная порода очень изысканно смотрится в свитере и собачьей верхней одежде.

Виппет. Фото: Pinterest

Йоркширский терьер

Маленькие и упорные йорки не подходят для зимы. Рост йорка – 18-20 см, поэтому ему сложно что-то разглядеть вокруг среди снежных заносов. А шелковые волосы не только не согревают, они еще и спутываются. Йорки легко мерзнут и нуждаются в свитерах, пальто, собачьих ботинках и т.д. Они могут немного поиграть, поскольку носят игривый характер, но, скорее всего, вскоре будут готовы вернуться внутрь и согреться.

Йоркширский терьер. Фото: American Kennel Club

Питбули

Эти коренастые собаки начинают дрожать от холода лишь через несколько минут снежной игры. Питбули и холодная погода не совместимы. Упакуйте этих собачек в свитер, чтобы помочь их тонким шубам бороться с холодом.

Питбули. Фото: Amazon

Французские бульдоги

Французские бульдоги дрожат на морозе благодаря своей тонкой шерсти. Их короткие носы также не могут успевать за их задыханием в слишком жаркую или холодную погоду. Френчи, как и любая другая курносая собака, особенно чувствительны к проблемам с дыханием. Простая простуда или респираторная инфекция может быстро стать опасной.

Французский бульдог. Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" писал о ТОП-10 самых больших пород кошек.