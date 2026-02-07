Дело не в "законе подлости": почему бутерброд падает маслом вниз

Все очень просто

Бутерброд часто падает маслом вниз, и это происходит не из-за "закона подлости". На самом деле все объясняет физика.

Причины этого явления могут удивить даже тех, кто много раз видел такую ситуацию. О них написал "Телеграф".

Итак, причины этого явления связаны с вращением, центром тяжести и свойствами намазки. Когда бутерброд срывается со стола, он начинает крутиться из-за смещенного центра тяжести. Масло или другая намазка делает одну сторону тяжелее и изменяет обтекаемость, как у падающего воланчика.

Исследования показали, что если стол будет выше, примерно 3 метра, бутерброд успеет обернуться полностью и упадет маслом вверх.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему хек в магазинах всегда продается без головы. Это не случайно. Достаточно посмотреть фото целой рыбы и вы сразу поймете, в чем дело. Пользователь Threads Евгений Небензя поделился снимком.

Кроме того, мы также объясняли, зачем на шапку пришивают помпон. Сейчас он кажется нам простым дополнением к зимнему аксессуару, однако эта деталь никогда не выполняла декоративную роль.