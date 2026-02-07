Не только ТЭС. Почему Добротвор на Львовщине попал под прицел россиян (фото)

РФ атаковала Добротворскую ТЭС ракетами и дронами

Среди атакованных Россией 7 февраля объектов критической инфраструктуры – Добротворская ТЭС на Львовщине. Министр энергетики Денис Шмигаль сообщал, что энергетики готовы устранять последствия атаки.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки в Добротворе без воды и отопления шесть тысяч местных — все население поселка. Всего в области без электроснабжения более 600 тысяч человек действуют графики почасовых отключений. В селе Старое Добротвор, что рядом в результате атаки загорелся дом.

Поселок Добротвор после атаки/ Фото: ГСЧС

Именно в Старом Добротворе находится дамба Добротворского водохранилища, построенного на реке Западный Буг для охлаждения конденсаторов турбин ТЭС.

Поселок Добротвор — последствия атаки/ Фото: ГСЧС

Добротворская ТЭС является структурным подразделением ДТЭК. Первый турбогенератор на станции был запущен в 1955 году, однако с тех пор прошло несколько модернизаций. Станция соединена с украинской и польской энергосистемами, за время до полномасштабного вторжения Добротворская ТЭС могла отпускать электроэнергию в Польшу. ТЭС работает на угле. На 2022 год установлена мощность станции – 510 МВт.

Добротворская ТЭС

Отметим, ТЭС неоднократно являлась объектом российских ударов. В частности, в октябре 2025 года по ней избивали во время массированной атаки на западные области Украины.

Известно, что кроме Добротворской ТЭС, россияне избивали по Бурштынской ТЭС. Также, по данным Шмыгаля, под ударом находились подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Бурштына в Ивано-Франковской области, критическую инфраструктуру атаковали также в Ровенской области. В области возникли проблемы с электро- и водоснабжением.