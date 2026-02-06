Главная фаворитка Нацотбора Jerry Heil? О чем ее конкурсная песня, текст и видео
Из десяти финалистов Нацотбора украинцы выберут одного представителя
В субботу, 7 февраля, в Украине пройдет финал Национального отбора на Евровидение 2026. Свои конкурсные песни представили все 10 финалистов. Однако именно Jerry Heil, согласно прогнозам букмекеров, является главной фавориткой в этом году.
"Телеграф" рассказывает, что известно о песне Jerry Heil, которую она представит на Нацотборе 2026, как она звучит и о чем она.
Jerry Heil — фаворитка Нацотбора
На платформе Eurovisionworld появились прогнозы букмекеров касательно вероятного победителя украинского Нацотбора. В нем с большим отрывом лидирует именно Jerry Heil с песней "CATHARTICUS (prayer)". Ее шансы на победу оцениваются в 47%, что значительно больше, чем у других финалистов.
Что известно о конкурсной песне?
Jerry Heil представит на Нацотборе песню "CATHARTICUS (prayer)". Клип на эту композицию был опубликован на YouTube три недели назад и уже собрал более миллиона просмотров.
Известно, что трек был написан в Стокгольме всего за один день в соавторстве со знаменитыми шведскими сонграйтерами Джоем и Линнеей Деб. Главный месседж — "Рай возможен на Земле". В своей песне-молитве певица поднимает глубокие философские и гуманистические вопросы.
В композиции Jerry Heil звучат слова на трех языках — английском, украинском и даже на латыни. Ее молитва — о прощении, осознанности и умении вовремя остановиться, чтобы не разрушить себя и мир вокруг.
Клип на песню "CATHARTICUS (prayer)"
Текст песни "CATHARTICUS (prayer)"
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Blessed are those
Who lost themselves in the darkness
For they shall be found in the light
Maybe what you are feeling isn't darkness
But just a shadow
It's there to help you see the light
The moment you don't break, you transcend
That's Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
