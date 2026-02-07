Потому что хочется спать? Почему зевание такое "заразное"

Наш мозг может подсознательно реагировать на других

Когда-нибудь мы все замечали, что, когда кто-то рядом зевает, хочется сделать то же самое. Казалось бы, простая реакция, но на самом деле она связана с мозгом, социальными связями и даже эмоциями.

Почему это происходит даже без нашего желания, написал "Телеграф". Ответ очень прост.

Основные причины "заразного" зевания:

Эмпатия и социальная связь. Исследования показывают, что чем ближе человек, тем больше вероятность "подхватить" зевание. Это происходит благодаря зеркальным нейронам, которые отвечают за сопереживание;

Синхронизация группы. Когда много людей или животных живут вместе, важно, чтобы они были активны и внимательны одновременно. Зевки помогали "выравнивать" циклы активности всех в группе: когда один зевает, другие тоже, и все одновременно немного просыпаются или становятся более бдительными. Это давало преимущество для выживания — группа могла быстрее заметить опасность или начать совместные действия;

Охлаждение мозга. Зевота помогает охлаждать мозг, чтобы он работал более эффективно. Наш организм буквально проветривает "систему".

Интересно, что дети до 4-6 лет реже "подхватывают" зевание. В этом возрасте эмпатия только начинает формироваться, поэтому мозг еще не всегда реагирует на зевание других.

