Россияне ищут способы включить Starlink: о чем предупредили украинцев

"Легкие деньги" за Starlink могут обернуться реальным заключением

Россияне на фронте пытаются найти способы обойти ограничение доступа к терминалам Starlink. Они придумывают разные способы и даже планируют привлекать к этому предателей среди украинцев.

Советник министра обороны по технологическим направлениям, эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов подчеркнул, что все идеи россиян банальны, а в Украине уже знают, как им противодействовать.

"Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и т.д. Не переживайте, все варианты мы сначала понимали и продумывали как риски, так и противодействия", — пишет он. Однако акцентирует — попытка заработать таким образом деньги от россиян закончатся для украинцев заключением, поэтому он советует даже не пробовать: "Все эти Старлинки мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет тюремное заключение, и немалое. Это не машину поджечь и сбежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление".

Как украинцы могут зарегистрировать Starlink

Для физических лиц

Верификация в ЦНАПе. Нужны документы — паспорт и карта налогоплательщика, а также серийные номера терминалов — KIT-номер (на коробке), UTID (в настройках аккаунта/приложения/Dish ID), номер аккаунта пользователя на портале Starlink.

Для юридических лиц

Верификация на портале "Действие". Следует авторизоваться через квалифицированную электронную подпись, внести данные о терминале, проверить и подписать заявление.

Для военных

Пользователи системы DELTA могут вносить информацию о терминале самостоятельно. В Минобороны говорят — обращаться к уполномоченному в/ч или начальнику связи не обязательно.

