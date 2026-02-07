Россияне быстро учатся, но… Как изменилась война с 2014 года и кто сейчас владеет преимуществом в небе

Украина опережает РФ в развитии некоторых видов беспилотных технологий

Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения преимущество в воздушной компоненте было на стороне россиян, украинцы смогли удержать ситуацию благодаря гражданским дронам. Однако за эти годы война эволюционировала и теперь уже РФ пытается догнать ВСУ в технологиях ударных БПЛА тактического уровня.

Прежде всего, военные инженеры противника делают ставку на массовость производства и дешевизну средств. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Зайченко.

Чем отличается полномасштабная война от АТО

"Если говорить о людях и мотивации, то во время АТО людей в армии было значительно меньше, чем сейчас. Но те, кто пошел воевать в 2014 году, имели очень высокий уровень мотивированности и патриотизма. Это была эпоха большого количества добровольцев — людей, которые четко отдавали себе отчет в потенциальной будущей угрозе и пытались сделать все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны", — рассказал Зайченко.

Он отметил, что, к сожалению, большая война все же началась. В ответ на агрессию РФ, в армию пришлось мобилизовать все население.

"И, конечно, уровень сознательности у общей массы был несколько ниже. Хотя в первые дни полномасштабного вторжения, большинству стало понятно: есть противник и нужно защищать свое. Однако уже четыре года активных боевых действий у нас никуда не исчезли проблемы сопротивления мобилизационным мероприятиям. Есть и незначительная часть населения, которая либо симпатизирует противнику, либо откровенно ему помогает — наводя и корректируя обстрелы, в том числе по мирным городам и критической инфраструктуре", — подчеркнул офицер.

Максим Зайченко

Кто сейчас владеет преимуществом в небе

"В воздушной компоненте в начале полномасштабного вторжения преимущество было на стороне россиян. Они сопровождали свои колонны под корректировкой БпЛА, что позволяло им проводить маневры оперативного уровня", — рассказал Зайченко.

Он объяснил, что у Украины были несравнимо меньшие возможности. Силы обороны были ограничены в средствах объективного контроля и анализа ситуации на поле боя.

"То, что технологические решения позволяют постоянно наблюдать за полем боя, корректировать артиллерийские удары, проводить разведку, Силы обороны поняли еще в первые дни вторжения и начали использовать тогда гражданские средства – такие как Mavic и другие", – пояснил офицер.

Максим Зайченко

Он добавил, что впоследствии в процессе "эволюции" в ВСУ появились уже военные образцы техники. Они оказались эффективными и были приняты на вооружение.

"В этом направлении мы имеем определенное преимущество над противником. В первую очередь — в инициативности, поиске новых решений, новых подходов, а также в количестве применяемых средств и подразделений, которые их применяют", — пояснил Зайченко.

В то же время, по его словам, россияне очень быстро адаптируются к новым обстоятельствам. Они учатся, копируют и масштабируют эффективные решения.

"Они пытаются нас догнать, прежде всего за счет массовости производства и дешевизны средств. Это особенно заметно, если говорить об ударных дронах тактического уровня", — подчеркнул Зайченко.

Российский БПЛА тактического уровня типа "Молния" в объективе зенитного дрона ВСУ. Фото Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американская компания SpaceX ограничила доступ россиян к спутниковому интернету Starlink, которую они использовали для террористических ударов по Украине. Это заметно повлияло на их возможности и эффективность управления оккупационными подразделениями.