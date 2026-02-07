Укр

Есть ли угроза аварий на АЭС после обстрела: эксперт объяснил

Татьяна Крутякова ,
АЭС Новость обновлена 07 февраля 2026, 15:28
В большинстве областей введены экстренные отключения света

После российской атаки на энергетику, все АЭС на подконтрольных Украине территориях снизили мощность. Однако это не может привести к авариям на атомных станциях.

Об этом "Телеграфу" рассказал Людвиг Литвинский, эксперт по атомной энергетике, физик, доктор физико-математических наук. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная.

Что нужно знать:

  • В большинстве областей действуют экстренные отключения после обстрела России
  • АЭС вынужденно разгрузили, чтобы не вызвать еще больших проблем
  • Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

"Что касается ядерной безопасности, могу профессионально подтвердить, что в имеющихся проектах блоков она обеспечена на высоком уровне при любых сетевых условиях", — говорит Литвинский.

То есть, фактически, сейчас аварийных ситуаций на АЭС нет. Хотя "Укрэнерго" уже сообщило о значительных повреждениях сети, из-за которых все АЭС вынужденно разгрузили. Таким образом, станции не работают на полную мощность. Это связано и с разрушением транспортных сетей: и с отключениями.

"В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены", — говорится в сообщении.

В то же время МАГАТЭ в сети Х подчеркнуло, что ядерная безопасность страны и Европы под угрозой. Ведь генерация АЭС остановлена. Правда, в "Укрэнерго" говорили только о понижении мощности.

Пост МАГАТЭ о ситуации с АЭС в Украине

Известно, что после атаки в сети увеличился дефицит мощности. В большинстве областей действуют экстренные или аварийные отключения до стабилизации ситуации. Местами продолжительность отсутствия света будет продлена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по самой большой подстанции в Европе. Уже известно, какие прогнозы отключений во время морозов.

