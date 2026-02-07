Есть ли угроза аварий на АЭС после обстрела: эксперт объяснил

В большинстве областей введены экстренные отключения света

После российской атаки на энергетику, все АЭС на подконтрольных Украине территориях снизили мощность. Однако это не может привести к авариям на атомных станциях.

Об этом "Телеграфу" рассказал Людвиг Литвинский, эксперт по атомной энергетике, физик, доктор физико-математических наук. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная.

Что нужно знать:

В большинстве областей действуют экстренные отключения после обстрела России

АЭС вынужденно разгрузили, чтобы не вызвать еще больших проблем

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

"Что касается ядерной безопасности, могу профессионально подтвердить, что в имеющихся проектах блоков она обеспечена на высоком уровне при любых сетевых условиях", — говорит Литвинский.

То есть, фактически, сейчас аварийных ситуаций на АЭС нет. Хотя "Укрэнерго" уже сообщило о значительных повреждениях сети, из-за которых все АЭС вынужденно разгрузили. Таким образом, станции не работают на полную мощность. Это связано и с разрушением транспортных сетей: и с отключениями.

"В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены", — говорится в сообщении.

В то же время МАГАТЭ в сети Х подчеркнуло, что ядерная безопасность страны и Европы под угрозой. Ведь генерация АЭС остановлена. Правда, в "Укрэнерго" говорили только о понижении мощности.

Пост МАГАТЭ о ситуации с АЭС в Украине

Известно, что после атаки в сети увеличился дефицит мощности. В большинстве областей действуют экстренные или аварийные отключения до стабилизации ситуации. Местами продолжительность отсутствия света будет продлена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по самой большой подстанции в Европе. Уже известно, какие прогнозы отключений во время морозов.