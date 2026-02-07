Секрет в надежности? Почему до сих пор используют советские чеснокодавки

Без этого устройства трудно представить советскую кухню

На многих кухнях до сих пор хранятся старые советские чеснокодавки, не теряющие своей популярности. Они смотрятся просто, но могут больше, чем кажется на первый взгляд.

Многие хозяйки ценят их за простоту и надежность в использовании. "Телеграф" рассказал, почему это устройство пережило современные аналоги и что делает его таким универсальным.

Основные преимущества:

Конструкция была простой и надежной . В ней не было пластиковых деталей и сложных механизмов, поэтому она практически не ломалась даже после длительного использования;

. В ней не было пластиковых деталей и сложных механизмов, поэтому она практически не ломалась даже после длительного использования; Многофункциональность. Пресс позволяет легко измельчать чеснок, вареный картофель и другие овощи. Зубчики на ручках подходят для раскалывания орехов или открывания бутылок. Кроме того, ими можно откручивать гайки;

Металлическая конструкция выдерживает годы использования

