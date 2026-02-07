Без премий, но с шестью нулями: какой была зарплата главы Закарпатской ОВА в 2025 году

Матпомощи Билецкий не получал

Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий в 2025 году получал заработную плату в размере от почти 99 до более 108 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствует официальный ответ Закарпатской ОВ на запрос "Телеграфа". Согласно документу, должностной оклад Мирослава Билецкого после удержания налогов и сборов составлял:

с 1 января 2025 года — 98 757 грн (после налогообложения — 76 042,89 грн)

(после налогообложения — 76 042,89 грн) с 1 апреля 2025 года — 108 689 грн (после уплаты налогов — 83 690,53 грн)

(после уплаты налогов — 83 690,53 грн) с 1 июля 2025 года — 105 570 грн (после налогообложения — 81 288,90 грн).

Общая сумма до налогообложения – 1 255 758 грн, после вычета налогов и сборов – 966 933,66 грн. В областной военной администрации также отметили, что в течение 2025 года Мирослав Билецкий не получал материальную помощь ни на оздоровление, ни для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплата Мирослава Билецкого/ Ответ на запрос

Что известно о Мирославе Билецком

Мирослав Билецкий — уроженец Закарпатской области, окончил НУ "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия". Баллотировался в Верховную раду в 2019 году от партии "Украинская стратегия Гройсмана". В областном совете Закарпатья был депутатом три каденции — с 2010 года. С 8 ноября 2024 возглавляет Закарпатскую ОВА.

Мирослав Белецкий/ Фото: Фейсбук

В 2025 году попал в скандал — Нацполиция открыла уголовное производство после журналистского расследования. Bihus.Info обнаружили, что Билецкий не указал в декларации бывшую жену, с которой по выводам журналистов до сих пор проживает вместе. Жена имеет недвижимость, активно занимается бизнесом, в том числе связанным с действующими нардепами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у главы Запорожской области состояние значительно больше. Полученная на руки сумма превысила 1,5 млн. грн.