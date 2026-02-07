Главные препятствия миру между Украиной и Россией: какие вопросы наиболее спорные

Прогресса в некоторых вопросах нет

Пока США обсуждает с Украиной возможность заключения мирного соглашения уже в марте, этот срок может сдвинуться из-за разногласий в ключевых вопросах. В частности, среди основных — территориальный вопрос.

Россия хочет территории

По данным Reuters, именно вопрос Донецкой области (Донбасса) является самым большим препятствием. Россия настаивает на передаче ей всего Донбасса как части любого потенциального мирного урегулирования, несмотря на то, что часть региона контролирует Украина. Киев считает такие требования неприемлемыми, допуская только косвенные или временные форматы (демилитаризованные зоны, специальные режимы), но не формальную утрату территорий. Прогресса в этом вопросе нет.

Россия в своих желаниях пользуется так называемой "формулой Анкориджа", по которой Украина должна юридически признать оккупированные территории российскими.

Территории, которые хочет признать своими РФ

Ситуация с ЗАЭС

Второй серьезной преградой является статус Запорожской атомной электростанции. США предлагали международный или американский контроль с поставкой электроэнергии обеим сторонам, однако Россия, по данным одного из источников, отвергла эту идею и настаивает на собственном контроле над объектом с возможностью продажи Украине электроэнергии, что является неприемлемым.

Напомним, также обсуждалась возможность пользоваться ЗАЭС 50 на 50, но подобный сценарий в целом маловероятен. Как пояснил "Телеграфу" энергетический эксперт Владимир Омельченко, возобновить работу станции в полном объеме невозможно — это вопрос 10-15 лет. Без восстановления Каховского водохранилища все шесть реакторов запустить нельзя, временные решения могут разрешить работу только 1-2 реакторов.

Выборы и референдум

Отметим, что, по данным источников издания, оговаривается, что соглашение должно пройти всеукраинский референдум. Причина спешки в действиях американцев — то, что президент Дональд Трамп и чиновники США сосредоточатся на внутренних вопросах, в частности, промежуточных выборах. Относительно дат есть разногласия, в частности, обсуждали возможность проведения его одновременно с выборами в мае. Однако для организации нужно полгода.

Это потребует изменений в законодательстве и Украина требует полного прекращения огня на период кампании, опасаясь российских провокаций, а Россия известна нарушением договоренностей. Еще одна проблема — четкие гарантии безопасности для Украины.

В то же время Трамп настроен оптимистично. Он заявил, что переговоры были "очень хорошими" и могут "привести к определенным изменениям". Отметим, что после второго раунда переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби Киев и Москва согласовали обмен военнопленными с обеих сторон, а также возобновление прямых контактов между военными США и РФ с целью остановки войны.

Ранее "Телеграф" общался с нардепкой Еленой Шуляк, входящей в рабочую группу по подготовке законодательных предложений по выборам в особый период или послевоенный. Она подчеркнула — проведение выборов в Украине во время войны невозможно.