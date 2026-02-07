Россию уличили в воровстве на Олимпиаде: громкий скандал в фигурном катании

В РФ "забыли" про авторские права на музыку

На Олимпийских играх в Италии продолжают кипеть страсти из-за присутствия российской делегации. "Нейтральному" фигуристу из РФ Петру Гуменнику запретили выступать под песню из фильма "Парфюмер".

Что нужно знать

Гуменнику запретили выступать под "Парфюмера" из-за нарушения авторских прав

Россиянин сможет выступить со старой программой

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Дело в том, что россияне попросту украли композицию, не согласовав использование музыки с правообладателями. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Из-за этого Гуменник может выступить в короткой программе под саундтрек из фильма "Дюна". С этой программой он выступал в 2025 году. Россияне узнали о проблеме за несколько дней до отлета в Милан, где пройдут соревнования по фигурному катанию.

Источник отмечает, что вопрос с правами на музыку из "Парфюмера" теоретически еще можно решить в экстренном порядке, однако это сделать будет тяжело из-за сжатых сроков. Гуменник планирует выступить в Милане 10 февраля с короткой программой, а 13-го — с произвольной.

Это не первый скандал с Гуменником на Играх-2026. Накануне ему присвоили "первый номер" для выступления в короткой программе. В России назвали это "хамством".

Отметим, на Олимпиаде-2026 от России выступят двое фигуристов: Гуменник и Аделия Петросян. Это стало возможным после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Играх в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию).

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

На Олимпиаде 7 февраля проходит первый соревновательный день. С расписанием и результатами украинцев можно ознакомиться на сайте "Телеграф".