Россию обвинили в атаке на Олимпиаду: появилась первая реакция Москвы

Италия винит Россию в кибератаке, Москва в ответ обвиняет Рим в клевете

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обвинил Россию в хакерской атаке на объекты Олимпийских игр. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицает все обвинения, требуя доказательств.

Что нужно знать

Таяни обвинил Россию в хакерской атаке на объекты Олимпиады

Захарова заявила о клевете

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Захаровой приводит ТАСС. По ее словам, Россию якобы оклеветали.

"Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой. Мария Захарова

Накануне Таяни сообщил, что кибератаки были направлены на структуры Министерства иностранных дел Италии, в частности, в Вашингтоне, а также на олимпийские объекты, такие как гостиницы в Кортина-д'Ампеццо. По его словам, за этим стояла Россия. К слову, ответственность за атаку взяла пророссийская группа хакеров No Name 057(16). Министр отметил, что замыслы хакеров были сорваны.

Кибербезопасность становится важной, поэтому я очень доволен. Конечно, мы известили все остальные органы власти. Антонио Таяни

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью. РФ успела устроить провокацию в Милане еще до официального старта ОИ.