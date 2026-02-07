Топ-10 лучших форм стран на Олимпиаде (фото)
Спортсмены покрасовались на церемонии открытия Игр
В Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали XXV Зимние Олимпийские игры-2026. 93 страны участвовали в параде наций, некоторые подготовились к "показу мод" лучше остальных.
Что нужно знать
- Олимпиада-2026 официально стартовала
- В Италии прошел парад наций-участников олимпийского турнира
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию топ-10 лучших нарядов сборных на церемонии открытия Игр. Примечательно, что лучше других к данному мероприятию подготовились команды с малочисленной делегацией — Монголия и Гаити.
Топ-10 лучших форм стран на Олимпийских играх в Италии
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.
Добавим, что украинцы уже начали соревнования 7 февраля. На сайте "Телеграф" также доступны расписание и результаты всех медальных соревнований первого игрового дня.