На Олимпиаде прогремел первый скандал с Россией

Михаил Корнилов
Татьяна Тарасова, Владимир Путин и Петр Гуменник Новость обновлена 04 февраля 2026, 11:19
Татьяна Тарасова, Владимир Путин и Петр Гуменник. Фото Getty Images

На Играх уже бурлят страсти из-за присутствия "нейтральных"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на организаторов Олимпийских игр-2026 в Италии. Она назвала действия хозяев Игр "хамством".

Что нужно знать

  • Фигурист Гуменник первым покажет свою короткую программу на ОИ-2026
  • Тарасова назвала такое решение организаторов "хамством"
  • Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит aif.ru. Ей не понравилось то, что российский фигурист Петр Гуменник начнет свои выступления на Олимпиаде первым. Тренер в этом усмотрела "хамство" со стороны организаторов олимпийского турнира по фигурному катанию.

То, что наш Пётр Гуменник должен выступить под первым стартовым номером в короткой программе – это не просто создание проблем, а уже такое открытое хамство со стороны организаторов.

Татьяна Тарасова

Отметим, на Олимпиаде-2026 от России выступят двое фигуристов: Гуменник и Аделия Петросян. Это стало возможным после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Играх в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию).

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

