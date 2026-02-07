"Просто звірі": скандал із Росією на Олімпіаді набирає обертів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З’явилися нові деталі та реакція з РФ на ситуацію з "нейтральним" фігуристом
"Нейтральному" фігуристу з Росії Петру Гуменнику заборонили виступати під пісню з фільму "Парфумер". Спортсмен не отримав дозволу від автора музики, через що на Іграх спалахнув скандал.
Що потрібно знати
- Гуменнику заборонили виступати під "Парфумера" через порушення авторських прав
- Петро не зможе виступити й під "Дюну"
- У Росії образили організаторів Ігор
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова у коментарі для "Матч ТВ" образила організаторів Ігор. Вона не підбирала слів для цього.
То що за останнє хамство? Просто звірі, гади, підонки.
Крім того, стало відомо, що запасний варіант Гуменника з піснею з фільму "Дюна" також провалився. Річ у тому, що організатори не мають часу на перевірку авторських прав на використання музики. У МОК (Міжнародний олімпійський комітет) зазначили, що в цій ситуації винен сам фігурист та його команда.
Це не перший скандал із Гуменником на Іграх-2026. Напередодні йому надали "перший номер" для виступу в короткій програмі. У Росії назвали це "хамством".
Зазначимо, на Олімпіаді-2026 від Росії виступлять двоє фігуристів: Гуменник та Аделія Петросян. Це стало можливим після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання).
Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.
На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".