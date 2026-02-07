"Просто звірі": скандал із Росією на Олімпіаді набирає обертів

З’явилися нові деталі та реакція з РФ на ситуацію з "нейтральним" фігуристом

"Нейтральному" фігуристу з Росії Петру Гуменнику заборонили виступати під пісню з фільму "Парфумер". Спортсмен не отримав дозволу від автора музики, через що на Іграх спалахнув скандал.

Що потрібно знати

Гуменнику заборонили виступати під "Парфумера" через порушення авторських прав

Петро не зможе виступити й під "Дюну"

У Росії образили організаторів Ігор

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова у коментарі для "Матч ТВ" образила організаторів Ігор. Вона не підбирала слів для цього.

То що за останнє хамство? Просто звірі, гади, підонки. Тетяна Тарасова

Тетяна Тарасова та Володимир Путін/Фото: kremlin.ru

Крім того, стало відомо, що запасний варіант Гуменника з піснею з фільму "Дюна" також провалився. Річ у тому, що організатори не мають часу на перевірку авторських прав на використання музики. У МОК (Міжнародний олімпійський комітет) зазначили, що в цій ситуації винен сам фігурист та його команда.

Це не перший скандал із Гуменником на Іграх-2026. Напередодні йому надали "перший номер" для виступу в короткій програмі. У Росії назвали це "хамством".

Зазначимо, на Олімпіаді-2026 від Росії виступлять двоє фігуристів: Гуменник та Аделія Петросян. Це стало можливим після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання).

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".