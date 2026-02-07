Писал детские произведения и помог семье Стуса. Малоизвестные факты о легендарном авиаконструкторе Антонове

Среди хобби инженера были не только игра в теннис и рисование

Более 100 лет назад, 7 февраля 1906 родился всемирно известный украинский авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Вершиной его мастерства стали самолеты "Антей", "Руслан" и Ан-225 "Мрія".

"Телеграф" расскажет об интересных фактах из жизни Антонова, которые удивляют многих. Добавим, что родился инженер в России, но переехал и строил свою карьеру в Киеве. Всю жизнь Антонов был предан Украине и украинскому народу.

Самолет "Мрія". Фото: открытые источники

Факты о великом инженере:

Антонов построил свой первый планер в 18 лет из фанеры и обычных водопроводных труб, а сиденьем были венские стулья. На слете планеристов в Крыму он получил грамоту "за оригинальность".

Олег Антонов написал более 100 картин маслом. Так как считал, что инженеры не могут создавать прекрасное без искусства.

Инженер писал детские произведения – это были письма для мечтателей. Его книга "Десять раз сначала" в свое время стала маленьким бестселлером среди подростков.

Во время советских репрессий Антонов был единственным инженером, подписавшим "Письмо 139-ти" в защиту украинских диссидентов. После этого его вызвали "на ковер", но даже после угроз инженер не отозвал свою подпись.

Во время преследования Василия Стуса Антонов предложил его жене Валентине Попелюх работу в своем бюро. Хотя регулярно получал "рекомендации" от спецслужб.

Олег Антонов

Антонов разрушил стереотип об уважаемых инженерах в галстуках, которые далеки от спорта. Его страстью был теннис. Часто он приходил на работу еще в спортивной одежде после тренировки, которые не покидал до самой старости. Ведь верил, что в здоровом теле здоровый дух.

В 1953 Антонов начал читать лекции по конструированию самолетов в Киевском авиационном институте (КАИ). Тогда его называли мастером, знающим каждую заклепку в самолете.

Добавим, что Ан-225 "Мрія" — легендарный украинский сверхтяжелый транспортный самолет, созданный КБ Антонова в 1988 году. Он был самым большим, тяжелым (640 т) и мощным самолетом в мире, установил более 240 рекордов. Российские войска уничтожили его 27 февраля 2022 г. в Гостомеле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Харьковом был замечен странный пассажирский самолет.