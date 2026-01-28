На Олимпиаду поедут 13 россиян, открыто финансирующих войну в Украине: кто они (фото)
МОК пустит на Игры небольшую делегацию из РФ
В среду, 28 января, стал известен состав сборной России на Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) таки допустил страну-агрессора на Игры в Италии, правда, выступать россияне будут в нейтральном статусе.
Что нужно знать
- МОК пустил на Игры-2026 13 спортсменов из России
- Россияне на Играх будут выступать в нейтральном статусе
- Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года
На Олимпиаду-2026 от России поедут 13 спортсменов. Об этом сообщает Центр сборных России в Telegram. МОК позволил этим россиянам выступать на Играх в нейтральном статусе (без флага и гимна). Представители РФ будут бороться за медали в 7 видах спорта.
Состав сборной России на Олимпийские игры-2026 в Италии
- Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
- Шорт-трек: Алёна Крылова, Иван Посашков
- Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелёв
- Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семёнова
- Ски-альпинизм: Никита Филиппов
- Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
- Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова
Добавим, что Украина и многие другие цивилизованные страны делали все, чтобы не допустить Россию на Олимпиаду-2026, однако влияние РФ в мировом спорте начало расти и некоторые спортивные федерации начали снимать ограничения с представителей РФ. Кроме того, проверка "нейтральности" от МОК неидеальна, и на Игры поедут спортсмены, которые так или иначе поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину. Добавим, что все российские атлеты получают деньги от правительства РФ (Минспорта), а их налоги идут, в том числе и на войну против Украины.
Сразу двое спортсменов из данного списка попали в базу сайта "Миротворец". Это касается фигуристов Петросян и Гуменника, которых обвиняют в пропаганде войны и не только.
По данным открытого международного института разведки, шорт-трекист Посашков подписан на многие VK-паблики, прославляющие Россию, Путина и так называемых "героев СВО".
Конькобежка Коржова ставила лайки на сообщениях о Юнармии (Российская молодежная военно-патриотическая милитарная организация, учреждена Министерством обороны РФ в 2016 году) и "параде победы".
Ски-альпинист Филиппов подписан в VK на Росгвардию, а в 2024 году выступал в футболке российской нефтегазовой компании "Лукойл", которая находится под международными санкциями.
Напомним, МОК решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Россия через международный суд добилась снятия санкций в лыжном спорте, что создало опасный прецедент. РФ хотела провернуть подобный трюк и в биатлоне, но столкнулась с большим сопротивлением руководства мирового биатлона.