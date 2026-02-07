Россия повторила свою провокацию с флагом на Олимпиаде (фото)

Организаторы Игр пока никак не реагировали на ситуацию

РФ продолжает свою серию провокаций с флагом на Олимпийских играх в Милане. На этот раз запрещенный триколор пронесли на церемонию открытия Игр.

Что нужно знать

Российский флаг пронесли на открытие Олимпиады-2026

Российская "нейтральная" делегация не участвовала в параде наций

Флаг РФ до этого заметили на хоккейном матче Чехия — США

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Стюарды на ОИ никак не отреагировали на появление российского флага на трибунах. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Российский триколор на открытии Олимпиады-2026/Фото: sport-express.ru

Флаг РФ пронесли на трибуны стадиона "Сан-Сиро" без особых проблем. Организаторы никак не реагировали на группу мужчин, размахивавших триколором на нижнем ярусе трибун.

Стюард проигнорировал запрещенный российский флаг на открытии ОИ-2026/Фото: sport-express.ru

Пронести вообще не было никаких проблем – прошли легко. Ну, как легко: у нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести. А вот на флаг вообще никто не обратил внимания – с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион. Мы даже не думали, что с флагом может быть какая-то проблема, вообще этому значения не придавали. Спокойно спустились вниз, в нашем секторе прошли, сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото – без напряжения, без вопросов. Мы сделали снимки и ушли. Евгений Бурденюк, один из болельщиков с российским флагом

За день до открытия Игр неизвестный пронес российский триколор на хоккейный матч женских сборных США и Чехии. Только после жалоб чешской стороны флаг убрали. Добавим, что МОК (Международный олимпийский комитет) запретил российскую символику на Олимпиаде-2026. Ограничения распространяются на спортивные арены, медиацентр, а также на территорию Олимпийской деревни. Кроме того, российская делегация по решению МОК не участвовала в параде наций во время открытия Игр.

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

На Олимпиаде 7 февраля проходит первый соревновательный день. С расписанием и результатами украинцев можно ознакомиться на сайте "Телеграф".