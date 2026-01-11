Наследник Кличко нокаутировал гиганта из Польши в чемпионском бою (видео)

Непобедимый немец после триумфа потребовал боя с Александром Усиком

В субботу, 10 января, в Оберхаузене (Германия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли обладатель пояса WBC Interim Агит Кабайел (27–0, 19 КО) из Германии и претендент Дамиан Кныба (17–1, 11 КО) из Польши.

Что нужно знать

Кабайел победил Кныбу техническим нокаутом

Поединок остановил рефери в 3-м раунде

Агит вызвал на бой Усика

12-раундовый поединок продлился неполные 3 раунда. Об этом сообщает "Телеграф".

Под занавес третьей 3-минутки двухметровый Кныба пропускал огромное количество силовых ударов, из-за чего в бой вмешался рефери. Судья объявил победу Кабайела техническим нокаутом. 33-летний Агит добыл 27-ю победу в профи, а вот 29-летний Дамиан по прозвищу "Польский Гусар" проиграл впервые, имея в своем послужном списке 17 побед.

Кабайел после победы вызвал на бой украинца Александра Усика. Агита часто называют "наследником Кличко", ведь он первым вернул чемпионские бои в королевском весе в Германию после братьев Кличко. Последний титульный поединок в хевивейте Германия принимала в 2015 году. Это был бой Владимир Кличко — Тайсон Фьюри.

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". "Кот" в конце декабря 2025 года посетил шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.