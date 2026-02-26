Отказ от территорий не спасёт жизни людей? Историк объяснил, почему уступки РФ опасны

Уступка территорий не гарантирует мира

Дискуссия о том, стоят ли оккупированные украинские территории человеческих жизней, всё чаще звучит в публичном пространстве. Несомненно, важнее жизни людей ничего не существует, но важно учесть, что отказ от территорий в пользу РФ не принесет Украине мир. Это лишь дополнительный стимул для страны-агрессора идти дальше.

Что нужно знать:

Вопрос оккупированных территорий нельзя рассматривать только через призму сохранения жизней

Под угрозой в перспективе могут оказаться другие регионы Украины, если агрессор увидит результат давления

Отказ от земель создаст опасный прецедент и может спровоцировать новые конфликты в мире

Об этом рассказал Владлен Мараев, историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов", в интервью на YouTube-канале "Орестократия". Он полагает, что вопрос следует рассматривать шире — не только с гуманитарной, но и с геополитической и правовой точки зрения.

Мараев прокомментировал разговоры о том, что российский глава Владимир Путин якобы убедил американского президента Дональда Трампа, что он имеет право на ведь Донбасс. Историк не согласен с этим и отмечает, что Соединённые Штаты официально не заявляли о готовности признать российскую оккупацию или аннексию украинских земель. Разговоры о свободных экономических зонах или линии разграничения не означают признания потери территорий.

Эксперт говорит, что Украина в первую очередь воюет за сохранение собственной независимости. С тезисом "земли не стоят человеческих жизней" он согласен, но объясняет важный нюанс — человеческая жизнь — безусловно, высшая ценность, но официальная уступка территорий не принесёт Украине мира. Напротив, это может стать стимулом для дальнейшей агрессии со стороны России. То есть, если страна-агрессор получит сигнал, что давление работает, а далее могут быть попытки захвата Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской областей, а также на Одессы.

Поэтому это, безусловно, станет следующим шагом Российской Федерации. В случае Украины — решение, конечно, за нашим военно-политическим руководством, имеющим доступ к реальной картине того, что происходит в стране, какими ресурсами мы владеем, каков уровень поддержки наших партнеров. Можем мы продолжать борьбу или не можем — решение всегда за ними отметил историк.

В то же время Мараев добавил, что все , кто делает любые публичные заявления об отказе от территорий, является предателем Украины, поскольку Конституция Украины прямо запрещает изменение территории государства.

Соответственно, даже если что-то подобное когда-то где-то кто-то инициирует, всегда можно сказать потом, когда угодно, что подобный референдум был незаконным объясняет Мараев.

Украина могла бы даже использовать этот территориальный фактор как инструмент давления на партнеров, если они оказывают нам слишком мало помощи, поскольку отказ Украины, даже формальный от любой части своих территорий, непременно приведет к излому всего мирового порядка и ударит по всем странам, в том числе и нашим партнерам. Историк объясняет, что в таком случае это легализует любые территориальные претензии одних государств к другим.

А этих претензии в мире тысячи. Практически каждое государство имеет какие-то древние исторические травмы. Практически нигде государственные границы не проходят идеально по границе расселения разных народов. Везде есть угроза иредентизма. То есть — там есть наше меньшинство за границей и мы хотим, возможно, себе его вернуть в нашу страну. Поэтому если текущая война за независимость Украины приводит к какому-то такому решению, которое заставляет Украину отказаться от какой-либо территории, это приводит, опять-таки, не к миру, а к взрыву десятков и сотен конфликтов по всей планеты добавляет он.

Мараев говорит, что эту мысль необходимо постоянно доносить партнерам. Кроме того, ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы решение было принято как официальный отказ от своих территорий для того, чтобы не привести к полному слому миропорядка.

А во-вторых, как я уже говорил, потому что это просто противоречит Конституции Украины. И такое решение, оно никогда не обретет легитимность и силу. Любая новая власть, которая в Украине потом придет , в любое время всегда будет иметь возможность сказать, что все эти решения были приняты под давлением, в трудных условиях, под принуждением или как-то еще по-другому, потому что они противоречат Конституции Украины. подытожил он.

