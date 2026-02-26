Великий пост, Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026
В марте у верующих будет несколько важных даты
После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты всех религиозных праздников изменились. Пасха в этом году будет 12 апреля, сейчас продолжается Великий пост — его даты: с 23 февраля до 11 апреля.
"Телеграф" подготовил церковный календарь на март 2026 года, в котором есть все важные даты и праздники.
В марте у православных и греко-католиков будет четыре родительские субботы. Также в этом месяце отмечается большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила.
Церковный календарь на март 2026
- 7 марта — Родительская суббота второй недели поста
- 14 марта — Родительская суббота третьей недели поста
- 21 марта — Родительская суббота четвертой недели поста
- 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы
- 26 марта — Собор архангела Гавриила
