Великий пост, Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

В марте у верующих будет несколько важных даты

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты всех религиозных праздников изменились. Пасха в этом году будет 12 апреля, сейчас продолжается Великий пост — его даты: с 23 февраля до 11 апреля.

"Телеграф" подготовил церковный календарь на март 2026 года, в котором есть все важные даты и праздники.

В марте у православных и греко-католиков будет четыре родительские субботы. Также в этом месяце отмечается большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила.

Церковный календарь на март 2026

7 марта — Родительская суббота второй недели поста

14 марта — Родительская суббота третьей недели поста

21 марта — Родительская суббота четвертой недели поста

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы

26 марта — Собор архангела Гавриила

