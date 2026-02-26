Выше всех был Янукович, Ющенко или Порошенко? Сравниваем рост шести президентов Украины

Рост — это не главный, но любопытный фактор

Президент Украины — главное лицо страны, и его персона неизменно привлекает внимание. Не меньше интереса вызывает и рост лидера государства. Любопытно, кто из шести президентов Украины выше остальных?

"Телеграф" решил сравнить рост президентов независимой Украины. Разница в данных удивляет.

У кого из президентов Украины самый высокий рост

Первым президентом независимой Украины был Леонид Кравчук (1991–1994), его рост составлял 175 см. Тем не менее харизма и уверенность в себе делали его визуально выше.

Леонид Кравчук, Фото: Getty Images

Леонид Кучма, который руководил страной два срока подряд (с 1994 по 2005 год), был немного выше Кравчука — его рост составляет 176 см.

Какой рост у Леонида Кучмы Фото: Getty Images

Третьим президентом стал Виктор Ющенко (2005–2010) с ростом 183 см. Он выделялся на фоне других и производил впечатление уверенного лидера.

Виктор Ющенко рост, Фото: Getty Images

Виктор Янукович, сбежавший из страны в период Революции достоинства, был самым высоким президентом Украины — его рост составлял 193 см. Именно это придавал ему заметную статусность и доминантность.

Кто из президентов Украины был самый высокий, Фото: Getty Images

Рост пятого президента Петра Порошенко (2014–2019) составляет 184 см. Он всегда выглядел уверенно за счет правильной осанки и статной фигуры.

Рост Петра Порошенко, Фото: Getty Images

Действующий президент Владимир Зеленский (с 2019 года) — самый низкий среди украинских лидеров, его рост составляет 170 см. Но это не мешает ему достойно представлять нашу страну на международной арене в самый сложный период.

Какой рост у Владимира Зеленского, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, кто выше Зеленский или Макрон? На их общем фото заметили странную особенность.