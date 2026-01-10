Удар Усика назван в честь московского царя? Член команды украинца проговорился (видео)
Тренер боксера сделал скандальное заявление
Расс Анбер, катмен чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) заявил, что удар украинца под названием "Иван" назван на честь московского царя Ивана Грозного. Именно с помощью этого удара "Кот" нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO).
Что нужно знать
- Анбер предположил, что Усик назвал свой удар в честь московского царя
- Усик нокаутировал Дюбуа с помощью удара под названием "Иван"
- Александр ранее говорил другую версию появления имени для удара
Соответствующий комментарий Анбера приводит Twelfth and Final Round. Этот удар Усик и и Анбер оттачивали на тренировках.
Я показывал ему, как это делается и как он может бить так без какой-либо опасности для себя. И он дал этому удару прозвище — "Иван". Просто так его назвал. Я предположил, что это в честь Ивана Грозного, который просто шел и уничтожал все на своем пут.
Именно с помощью "Ивана" Александр нокаутировал Дюбуа во втором бою. На пресс-конференции после поединка сам Александр рассказал, что удар получил имя "Иван" в честь крепкого украинского мужчины, работающего в селе на ферме.
Мы готовились к этому поединку с моей командой. Мы изучили первый бой, мы готовили комбинации. Этот удар называется "Иван". Иван — это крепкий украинский мужчина, который живет в селе и работает на ферме. Такой себе казак.
Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". "Кот" в конце декабря 2025 года посетил шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.