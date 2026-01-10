Удар Усика назван в честь московского царя? Член команды украинца проговорился (видео)

Тренер боксера сделал скандальное заявление

Расс Анбер, катмен чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) заявил, что удар украинца под названием "Иван" назван на честь московского царя Ивана Грозного. Именно с помощью этого удара "Кот" нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO).

Что нужно знать

Анбер предположил, что Усик назвал свой удар в честь московского царя

Усик нокаутировал Дюбуа с помощью удара под названием "Иван"

Александр ранее говорил другую версию появления имени для удара

Соответствующий комментарий Анбера приводит Twelfth and Final Round. Этот удар Усик и и Анбер оттачивали на тренировках.

Я показывал ему, как это делается и как он может бить так без какой-либо опасности для себя. И он дал этому удару прозвище — "Иван". Просто так его назвал. Я предположил, что это в честь Ивана Грозного, который просто шел и уничтожал все на своем пут. Расс Абнер

Именно с помощью "Ивана" Александр нокаутировал Дюбуа во втором бою. На пресс-конференции после поединка сам Александр рассказал, что удар получил имя "Иван" в честь крепкого украинского мужчины, работающего в селе на ферме.

Мы готовились к этому поединку с моей командой. Мы изучили первый бой, мы готовили комбинации. Этот удар называется "Иван". Иван — это крепкий украинский мужчина, который живет в селе и работает на ферме. Такой себе казак. Александр Усик

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя ранее заявлял, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем". "Кот" в конце декабря 2025 года посетил шоу бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где подтвердил намерение сразиться с Деонтеем Уайлдером.