Шикарный дом, собственные озера и гора: как выглядит имение экс-нардепа Королевской под Киевом (фото)

Одиозная экс-нардеп Наталья Королевская сбежала из Украины до начала полномасштабной войны, и была объявлена в розыск. Во время работы в Раде она жила в роскошном особняке недалеко от Киева.

Что известно:

Наталья Королевская жила в имении, территория которого занимает более гектара

На участке находится большой дом, бассейн, искусственные озера и даже гора

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом бывшего нардепа Натальи Королевской. Мы узнали некоторые факты об имении.

Как выглядит особняк, где жила Наталья Королевская

До побега из Украины Наталья Королевская проживала в роскошном коттедже в поселке Лесники, всего в двадцати километрах от Киева. Журналисты программы "Деньги" отметили, что имение впечатляло своими масштабами.

Территория имения Королевской, Фото: скриншот из видео программы "Деньги"

Площадь участка превышает гектар, на территории устроены бассейн, искусственные озера и даже гора. Кроме того, там есть несколько построек для охраны и прислуги, одна из которых протянулась на 200 квадратных метров. Сам особняк занимает 600 квадратных метров, а рядом с ним построена баня. По всей территории устроены беседки для отдыха, высажены разнообразные деревья и кустарники, а также ухоженный газон.

Как выглядит дом Королевской в Киевской области, Фото: скриншот из видео программы "Деньги"

Экс-нардеп подчеркивала, что роскошный дом якобы принадлежит ее отцу, поэтому она не внесла его в свою декларацию. Сама Королевская официально была зарегистрирована в квартире мужа.

Особняк Королевской вблизи поселка Лесники, Фото: скриншот из видео программы "Деньги"

Политик утверждала, что навещает особняк только по выходным, но журналисты, проследив за ней, заметили, что она ежедневно приезжала в имение. Кроме того, в соцсетях можно найти множество фотографий Королевской на территории дома в Лесниках.

Наталья Королевская в доме в Лесниках

Три года назад политик была объявлена в розыск за недостоверные данные в декларации за 2020 год. Сообщалось, что экс-нардеп не указала в документах земельный участок и дом в Подмосковье, а также несколько земельных участков в Киевской области. В 2023 году ее лишили депутатского мандата и вскоре НАБУ объявила ее в розыск.

Как выглядит дом Королевской изнутри

Примечательно, что в 2025 году в сети появилась информация, что особняк выставили на продажу за пять миллионов долларов. В объявлении указано, что на территории расположены спа-зона, спорткомплекс и барбекю. В доме четыре спальни, есть камин, кухня с отдельным выходом и вся необходимая мебель и инвентарь. Однако неизвестно, удалось ли продать особняк.

Особняк Королевской в 2025 году был выставлен на продажу

