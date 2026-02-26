Группы ТЦК обязаны носить камеры: сколько их и почему почти невозможно получить видео

Доступ к видео возможен только при определенных условиях

Кроме документов, сотрудники ТЦК при оповещении должны иметь бодикамеры. Однако не все. Вопросы о записях по ним регулярно появляются под сообщениями о ТЦК в соцсетях, особенно во время конфликтных ситуаций. Но записи не публикуют.

Что нужно знать:

Бодикамеры в ТЦК и СП являются штатными средствами с 1 сентября 2025 года

На одну группу оповещения выдается одна бодикамера, еще одна — у полицейского, работающего вместе с ней.

Камера должна быть включена в течение всего процесса оповещения

На вопрос, у кого должны быть бодикамеры, когда их включают и почему нельзя увидеть записи, "Телеграфу" ответил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в материале: "Почему задерживают на улицах и кто имеет на это право – откровенные ответы ТЦК на главные вопросы о мобилизации".

Обеспечены ли группы оповещения бодикамерами

По словам Истомина, количество бодикамер в ТЦК и СП четко регламентировано. Они числятся штатными средствами с 1 сентября 2025 года. В то же время, утверждение, что бодикамеру обязан носить каждый военнослужащий в группе оповещения, он называет манипуляцией. На одну группу выдается одна бодикамера, еще одна — у полицейского, работающего вместе с ней. По состоянию на сегодняшний день, говорит Истомин, военнослужащие ТЦК обеспечены бодикамерами полностью.

Согласно требованиям, камера должна быть включена в течение всего процесса оповещения. За ее неиспользование возможна дисциплинарная ответственность.

Кто имеет право на доступ к видео

Применять бодикамеры нужно по специальной инструкции – расписаны ответственные лица, порядок копирования на специальный сервер и правила доступа к видеоматериалам. Ключевая причина, почему записи не публикуют в соцсетях — законодательные ограничения, говорит Истомин.

"Определено, что фото и видеозаписи или копии из них могут предоставляться по мотивированным запросам органов государственной власти, досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи, полиции или других лиц в порядке, предусмотренном законом. То есть нет возможности, условно говоря, администратору страницы в Facebook пойти к военнослужащему, который снимал какой-то конфликт на бодикамеру, взять у него видео и выложить его в Интернет", — подчеркивает он.

Отдельно Истомин подчеркнул, что передавать видео для использования в медиа и распространять в интернете можно только с разрешения руководителя ТЦК и СП и с соблюдением Закона Украины "О защите персональных данных".

Конечно, получить согласие на распространение персональных данных всех участников конфликта невозможно. Поэтому видео с бодикамер фактически предоставляется только для проведения следственных действий, расследований. В медиапространстве видео с бодикамерами если и есть, то это единичные случаи. Роман Истомин, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за сокрытие шевронов сотруднику ТЦК может грозить дисциплинарное взыскание. Ношение балаклавы регламентируется решением командира.