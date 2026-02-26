История и традиции в одном документе: как выглядит самый красивый паспорт в мире (фото)

Его можно считать произведением искусства

Среди всех паспортов есть один, который признали самым красивым в мире. Его дизайн сочетает исторические символы, современные элементы, а отдельные детали можно увидеть только под ультрафиолетовым светом.

Им оказался паспорт Бахрейна. Подробнее, что на нем изображено и как он выглядит, написали в "Regulla".

В дизайне паспорта сочетаются традиционные символы и современные элементы. На страницах изображены конь и сокол — характерные мотивы для региона.

Паспорт Бахрейна признали самым красивым в мире. Фото: Regula

Паспорт под ультрафиолетом. Фото: Regula

Документ также отражает историю страны как центра торговли жемчугом. Вместе с тем в нем показаны нефтяные вышки, символизирующие современный этап развития государства. На центральном развороте изображен Баб-аль-Бахрейн — историческое здание, являющееся входом в Сук Манами (рыночная площадь).

Элементы декора красивейшего паспорта мира. Фото: Regula

Историческое здание Баб аль-Бахрейн. Фото: Sputnik

Под ультрафиолетовым светом можно увидеть созвездия Водолей и Рыбы, а также звезды Садалсууд, Аль-Реша и Канопус, которые видны с территории страны.

Созвездие на страницах паспорта. Фото: Regula

