Спадкоємець Кличка нокаутував гіганта з Польщі у чемпіонському бою (відео)

Непереможний німець після тріумфу зажадав бою з Олександром Усиком

У суботу, 10 січня, в Оберхаузені (Німеччина) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли володар поясу WBC Interim Агіт Кабаєл (27–0, 19 КО) з Німеччини та претендент Даміан Книба (17–1, 11 КО) з Польщі.

Що потрібно знати

Кабаєл переміг Книбу технічним нокаутом

Поєдинок зупинив рефері у 3-му раунді

Агіт викликав на бій Усика

12-раундовий поєдинок тривав неповні 3 раунди. Про це повідомляє "Телеграф".

Під завісу третьої 3-хвилинки двометровий Книба пропускав величезну кількість силових ударів, через що в бій втрутився рефері. Суддя оголосив перемогу Кабаєла технічним нокаутом. 33-річний Агіт здобув 27-му перемогу у профі, а ось 29-річний Даміан на прізвисько "Польський Гусар" програв уперше, маючи у своєму послужному списку 17 перемог.

Кабаєл після перемоги викликав на бій українця Олександра Усика. Агіта часто називають "спадкоємцем Кличка", адже він першим повернув чемпіонські бої у королівській вазі до Німеччини після братів Кличків. Останній титульний поєдинок у гевівейті Німеччина приймала у 2015 році. То був бій Володимир Кличко — Тайсон Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником". "Кіт" наприкінці грудня 2025 року відвідав шоу боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де підтвердив намір битися з Деонтеєм Вайлдером.