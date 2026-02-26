Выбирают между премией и окопами? Почему сотрудники ТЦК идут на жесткие задержания

Военнослужащие ТЦК не получают дополнительных средств за мобилизованных, как и суровых наказаний

В связи с мобилизацией в Украине появилось много мифов относительно того, почему работники ТЦК и СП задерживают граждан на улицах. Среди самых популярных версий — дополнительная премия за количество мобилизованных или суровое наказание за невыполнение плана в виде "отправки на фронт".

На самом деле это только мифы и они не соответствуют действительности. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Почему задерживают на улицах и кто имеет на это право – откровенные ответы ТЦК на главные вопросы о мобилизации

Что нужно знать:

Мобилизация в Украине проводится согласно плану

Если ТЦК не выполняет план по мобилизации, суровое наказание не предусмотрено

Также военнослужащие ТЦК не получают премии за каждого привезенного гражданина

"ТЦК и СП – это военное учреждение. У нас есть гражданские работники, но основная масса это все-таки военнослужащие. Начальник ТЦК – это офицер, его заместители – офицеры, начальники районных ТЦК, отделов – это все офицеры в звании "полковник" и ниже. Соответственно, если офицер, полковник получает приказ дать войску определенное количество людей и не выполняет его, то нормально ли это? У него приказ. Он военнослужащий, офицер. У него звание, опыт военной службы. И здесь он не выполняет приказ", – рассказал Истомин.

Роман Истомин

Он отметил, что, условно говоря, все области примерно на одном уровне выполняют план по мобилизации. Если все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не выполняет свои обязанности, то, конечно, на него будет налагаться дисциплинарное взыскание.

"Но "в окопы" они не поедут. Начальник ТЦК – полковник, а полковник в окоп, как кто-то там хотел бы в комментариях, не поедет. Это уголовное дело должно быть с лишением воинского звания к солдату. После нескольких взысканий за систематическое неисполнение приказов, если его вдруг бросят с команды командиром батальона. Должностей в войсках очень много, и далеко не все они боевые", — объяснил Истомин.

Роман Истомин

Он добавил, что это не только для ТЦК условие. Везде в армии так: если ты не справляешься с должностью, ты будешь исполнять обязанности на другой.

"Так же, неоднократно слышал такое, если солдаты, проводящие мероприятия оповещения, не доставят определенное количество людей, то они поедут на фронт. Такого нет. Как и нет премий за каждого доставленного. Денежное обеспечение военнослужащего четко определено. Нет премии за доставку военнообязанного, это полная ложь", — подчеркнул Истомин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, освобождает ли от мобилизации смена пола. А также какие нужны документы.