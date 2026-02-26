"Persil" за треть цены и кофе со скидкой 45%: какие еще товары можно купить в "Сильпо" по скидке

Акция действует всего несколько дней

Магазин "Сильпо" снова радует своих покупателей масштабной распродажей, предлагая значительные скидки на популярные товары повседневного спроса. На этой неделе ценники на некоторые позиции упали до 62%, что позволяет собрать выгодную корзину и сэкономить немалую сумму.

"Телеграф" исследовал цены. Мы подготовили список из 10 акционных товаров, на которые следует обратить внимание.

Что можно купить по скидке

Капсулы для стирки Persil Color (35 шт.) – это наиболее выгодное предложение. Цена упала на 62% : вместо 929 грн вы заплатите только 349 грн. Шоколад Milka молочный Экстра (130 г) с миндалем и фундуком стал дешевле на 53%. Новая цена — 69.99 грн (старая цена — 149 грн). Зефир "Богуславная" "Бодрость" (240 г) можно приобрести за полцены. Скидка 50% опустила стоимость с 99 грн. до 49.99 грн. Туалетную бумагу Renova Design (4 шт., 3 слоя) предлагают со скидкой 49%. Теперь он стоит 99 грн. вместо 194 грн. Блок для унитаза Air Oma (3х50 г) с ароматом лимон-океан подешевел на 46%. Цена — 79.99 грн (было 149 грн). Кофе молотый L’OR Espresso Or rose в капсулах (10 шт.) доступен со скидкой 45%. Стоимость составляет 169 грн. вместо 309 грн. Напиток рис-кокос Feels Good (1 л) также потерял в цене 45%. Его можно купить за 92.9 грн. вместо 169 грн. Ополаскиватель для посудомоечных машин Somat (750 мл) стал доступнее на 44%. Новая цена — 129 грн (старая — 229 грн). Семга слабосоленая "Премия" (нарезка, 100 г) продается со скидкой 40%. Цена за упаковку — 129 грн (вместо 214 грн). Шоколад Milka с целым орехом и карамелью (300 г) – большая плитка подешевела на 40%. Теперь она стоит 179 грн. вместо 299 грн.

Благодаря этим предложениям покупатели могут обеспечить себя как продуктами питания, так и бытовой химией, сохраняя семейный бюджет. Акция действует ограниченное время, поэтому следует спешить за покупками.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" обвалили цены на куриное филе.