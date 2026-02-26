Акция "1+1": что на самом деле скрывают магазины за яркими баннерами

Очень легко попасть в эту ловушку

Многие магазины активно рекламируют акции "1+1", обещая покупателям выгоду и экономию, но это может оказаться лишь иллюзией. За яркими рекламными баннерами скрывается то, чего покупатель может даже не заметить.

Что на самом деле происходит с ценами во время таких акций и как не попасть в маркетинговую ловушку, объяснил "Телеграф".

Что происходит на самом деле

Цены на товары, продаваемые по такой схеме, иногда искусственно завышают перед началом акции, чтобы покупатель почувствовал экономию, хотя фактически выгода минимальна или отсутствует. Такая практика создает иллюзию скидки, но на самом деле покупатель платит почти ту же сумму, что и без акции.

Пример такой акции в "Сильпо". Фото: Акцент

Лучше перед покупкой проверять историю цен на товар и сравнивать его стоимость в разных магазинах. Для этого можно воспользоваться специальными сервисами или приложениями, которые отслеживают динамику цен. Кроме того, важно обращать внимание на единицу измерения, и объем продукта: иногда акционное предложение предусматривает уменьшенный объем товара или упаковку с меньшим весом по той же цене.

Пример сравнения цен на товары в магазинах. Фото: Укринформ

Когда это действительно выгодно

Для некоторых категорий товаров, особенно продуктов питания и бытовой химии, реальная экономия действительно может составлять значительную сумму, но потребителям все равно следует оставаться внимательными.

Акция на бытовую химию. Фото: bioblys

