Удар Усика названо на честь московського царя? Член команди українця проговорився (відео)

Тренер боксера зробив скандальну заяву

Расс Анбер, катмен чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) заявив, що удар українця під назвою "Іван" названо на честь московського царя Івана Грозного. Саме за допомогою цього удару "Кіт" нокаутував Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO).

Що потрібно знати

Анбер припустив, що Усик назвав свій удар на честь московського царя

Усик нокаутував Дюбуа за допомогою удару під назвою "Іван"

Олександр раніше говорив іншу версію появи імені для удару

Відповідний коментар Анбера наводить Twelfth and Final Round. Цей удар Усик та Анбер відточували на тренуваннях.

Я показував йому, як це робиться і як він може бити так без будь-якої небезпеки для себе. І він дав цьому удару прізвисько — "Іван". Просто його назвав. Я припустив, що це на честь Івана Грозного, який просто йшов і знищував усе на своєму шляху. Рас Абнер

Саме за допомогою "Івана" Олександр нокаутував Дюбуа у другому бою. На пресконференції після поєдинку сам Олександр розповів, що удар отримав ім’я "Іван" на честь міцного українського чоловіка, який працює у селі на фермі.

Ми готувалися до цього поєдинку із моєю командою. Ми вивчили перший бій, готували комбінації. Цей удар називається "Іван". Іван — це міцний український чоловік, який мешкає в селі та працює на фермі. Такий собі козак. Олександр Усик

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником". "Кіт" наприкінці грудня 2025 року відвідав шоу боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де підтвердив намір битися з Деонтеєм Вайлдером.