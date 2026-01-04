В Госдуме признали величие США

Российский депутат уверен, что у США не отберут Мундиаль

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что США не потеряют право на проведение чемпионата мира по футболу, несмотря на военную операцию в Венесуэле. Президент Венесуэлы был доставлен в Нью-Йорк и передан Управлению по борьбе с наркотиками США.

Что нужно знать

3 января США нанесли удар против Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро

В России требуют отобрать ЧМ-2026 у Штатов

Свищев заявил, что добиться этого невозможно

Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". По его словам, США разрешено то, что не дозволено другим

Не думаю, что США лишат чемпионата мира. Им разрешено то, что не дозволено другим. Хотя мы слышим мнения некоторых стран о неприятии того, что было совершено. Но многие просто воздержались от каких‑либо комментариев. Конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Может быть, кто‑то будет бойкотировать чемпионат мира в США, но это вряд ли. Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев/t.me/sdatoday

О том, чтобы отобрать ЧМ-2026 у США в России заговорили 3 января, когда американцы провели масштабную военную операцию в Каракасе (Венесуэла) и захватили президента этой страны Николаса Мадуро. При этом в РФ понимают, что никто не способен отобрать у Штатов Мундиаль.

В сети также распространены сообщения, что глава Белого дома Дональд Трамп не заслужил "Премию мира ФИФА", которую он получил в декабре 2025 года. Известный журналист потребовал от УЕФА отозвать награду. Добавим, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.