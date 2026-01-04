У Держдумі визнали велич США

Російський депутат упевнений, що у США не відберуть Мундіаль

Заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев заявив, що США не втратять право на проведення чемпіонату світу з футболу, попри військову операцію в Венесуелі. Президента Венесуели було доставлено до Нью-Йорка і передано Управлінню боротьби з наркотиками США.

Що потрібно знати

3 січня США завдали удару проти Венесуели й захопили її президента Ніколаса Мадуро

У Росії вимагають відібрати ЧС-2026 у Штатів

Свищев заявив, що досягти цього неможливо

Відповідний коментар Свищева наводить "Матч ТВ". За його словами, США дозволено те, що не дозволено іншим

Не думаю, що США позбавлять чемпіонату світу. Їм дозволено те, що не дозволено іншим. Хоча ми чуємо думки деяких країн щодо неприйняття того, що було скоєно. Але багато хто просто утримався від будь-яких коментарів. Звісно, все залежатиме від подальшого розвитку подій. Можливо, хтось бойкотуватиме чемпіонат світу в США, але це навряд чи. Дмитро Свищев

Дмитро Свищев/t.me/sdatoday

Про те, щоб відібрати ЧС-2026 у США в Росії заговорили 3 січня, коли американці провели масштабну військову операцію в Каракасі (Венесуела) та захопили президента цієї країни Ніколаса Мадуро. При цьому у РФ розуміють, що ніхто не здатний відібрати у Штатів Мундіаль.

У мережі також поширені повідомлення, що глава Білого дому Дональд Трамп не заслужив "Премію миру ФІФА", яку він отримав у грудні 2025 року. Відомий журналіст вимагає від УЄФА відкликати нагороду. Додамо, що чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Мексиці та Канаді.