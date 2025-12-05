Трамп получил долгожданную премию мира, но есть нюанс

Также главе Белого дома досталась медаль

Президент США Дональд Трамп получил "премию мира ФИФА – Футбол объединяет мир". Это произошло во время жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу-2026.

Что нужно знать

ФИФА впервые вручала "премию мира"

Дональд Трамп ожидаемо получил награду

В ФИФА отметили роль Трампа в попытке урегулирования войны между Украиной и Россией

Награду фактически ввели, чтобы потешить самолюбие президента США

Глава Белого дома получил награду из рук президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, Инфантино вручил Трампу медаль, которую президент США надел сразу.

Дональд Трамп с премией мира ФИФА и медалью/Фото: Getty Images

Примечательно, что СМИ сообщали, что эту награду ввели специально для Трампа, который, похоже, обиделся, когда не получил Нобелевскую премию мира.

Отметим, Трампа "кинули" с Нобелевской премией мира-2025. Лауреатом "нобелевки" стала Мария Корина Мачадо — продемократическая активистка из Венесуэлы. Ранее "Телеграф" сообщал, кто из политиков получал "Нобеля", которого так желал действующий глава Белого дома.

Отметим, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча в стыковом раунде. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков разгорелся скандал. Дело в том, что Украина играла "домашние" матчи в Польше.