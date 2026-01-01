Притула объяснил, почему футболисты сборной Украины неохотно открывают сборы на ВСУ (видео)

Все из-за "кейса Забарного"

Известный волонтер Сергей Притула поблагодарил нескольких футболистов сборной Украины за участие в сборах на ВСУ. При этом он отметил, что после критики защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного игроки реже соглашаются открывать собственные сборы.

Что нужно знать

Притула обратился к Забарному с просьбой открыть сбор

Илья согласился и открыл соответствующую "банку", но подвергся критике со стороны общественности

Сергей прокомментировал ситуацию с другими игроками национальной команды

Соответствующий комментарий Притулы приводит "Пряма Червона". Сергей сделал Забарного амбассадором "Єдинозбору", однако как только футболист открыл "банку" на 1 млн грн, на него посыпалась критика со стороны общественности. Пользователи требовали, чтобы он сам задонатил данную сумму. Из-за этого, к примеру, от открытия "банки" отказался защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.

Я позвонил Илье и говорю: "Мы "Єдинозбір" запускаем – нам нужны амбассадоры. Можешь помочь?" Илья открыл банку на 1 млн гривен. Илья нарвался на хейт – для меня неожиданно, для себя неожиданно, я не предполагал. По мнению ряда наблюдателей, Илья должен был задонатить по умолчанию эту сумму. Миколенко, дай ему Бог здоровья, сказал: "Слушайте, я банку, наверное, открывать не буду", но дал деньги. Это тоже вариант, и за это огромная благодарность. Я в принципе хочу поблагодарить сейчас и Тему Довбика, который открыл банку, и Саше Зинченко, и Малиновского, и всех, кто откликнулся на мою просьбу. Я ребятам лично звонил по телефону, просил поддержать – ребята поддерживают. Сергей Притула

Напомним, Забарный оказался в эпицентре еще одного скандала из-за перехода в ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался неоднозначным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Матвеем Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем, а Илья уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен".