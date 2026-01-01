Правительство распустило сборную по футболу: подробности скандала

Все из-за неудовлетворительных результатов команды

В четверг, 1 января, власти Габона приняли решение о приостановке деятельности национальной команды по футболу. Накануне "Пантеры" (прозвище сборной Габона) проиграли все три матча на групповом этапе Кубка африканских наций (КАН-2025).

Что нужно знать

Сборная Габона проиграла 3 матча из 3 на КАН-2025

Правительство Габона распустило футбольную сборную

КАН-2025 завершится в Марокко 18 января

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Габона в Facebook. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Габона Симплис-Дезире Мамбула объявил, что правительство страны по поручению президента приостановило деятельность сборной до дальнейшего уведомления.

Сообщается, что уволен весь тренерский штаб "Пантер". Кроме того, были отстранены звезды сборной Брюно Экюэль Манга и Пьер-Эмерик Обамеянг. На КАН-2025 Габон проиграл Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д'Ивуару (2:3).

Учитывая позорное выступление "пантер" на Кубке Африки в Марокко в 2025 году и принимая во внимание последствия, противоречащие ценностям этики и образцовости, которые отстаивает Пятая Республика, правительство приняло решение: распустить тренерский штаб; приостановить деятельность национальной сборной до дальнейшего уведомления; отстранить игроков Брюно Экюэля-Манга и Пьера-Эмерика Обамеянга от команды. Симплис-Дезире Мамбула

Видеообзор матча Габон - Кот-д'Ивуар

Ранее сообщалось, что украинская модель наградила Криштиану Роналду. Это произошло на церемонии награждения Globe Soccer Awards-2025.