Отказал Сине-желтым, но связал жизнь с Украиной: где сейчас легенда Харькова Папа Гуйе

Сенегальский футболист оставил заметный след в украинском футболе

Огромный сенегальский центральный защитник Папа Гуйе был столбом обороны харьковского "Металлиста", который был третьей силой в первенстве Украины. Африканский футболист вошел в историю не только харьковского, но и отечественного футбола.

Что нужно знать

Папа Гуйе с 2005 года связан с Украиной

Футболист прославился в харьковском "Металлисте"

Центрбек отказался выступать за сборную Украины

"Телеграф" рассказывает об одном из самых успешных защитников чемпионата Украины Папе Гуйе. Футболист прошел школу Виталия Кварцяного в Луцке перед тем, как попасть в Харьков.

Гуйе оказался в "Волыни" в 2005 году, а уже в следующем сезоне играл за "Металлист". Там он провел 9 лет, которые стали лучшими в его футбольной карьере. Главный тренер харьковчан Маркевич считал сенегальца незаменимым в команде, а также игроком с железной дисциплиной.

Папа семьянин и очень религиозный человек. С ним проблем вообще никаких не было. Я сразу сказал боссам "Металлиста": "Можете продать любого футболиста, только не Папу". Он был незаменим. Такой быстрый и читающий игру центральный защитник есть не у каждой команды. Это был игрок для любой топ-команды Европы, но может быть, где-то не досмотрели его. Мирон Маркевич

Папа Гуйе/Фото: Getty Images

Гуйе был настолько хорош в "Металлисте", что ему предложили играть за сборную Украины. Центрбека 2 года уговаривали стать игроком Желто-синих, однако он все же отказал, ведь хотел играть за свою национальную команду. Кроме того, он объяснил, что его отец на тот момент работал мэром города в Сенегале и подобные изменения в карьере сына могли повлиять на его карьеру.

Когда Григорий Суркис был президентом ФФУ, он позвал меня поговорить на тему сборной. Сказал, что хотел бы, чтобы я выступал за сборную Украины. Это было тяжелое решение для меня. Не потому, что я не хочу играть за сборную Украины, просто с молодости я мечтал выступать за Сенегал. Трудно, когда на эту тему говорит Суркис, потом подключаются Маркевич, Ярославский и Красников, а в это же время меня не приглашают в родную сборную Сенегала. А они мне про это напоминали. Папа Гуйе

К слову, Папа исполнил свою мечту и сыграл за Сенегал. На его счету 6 игр на международном уровне.

Папа после эры в "Металлисте" успел поиграть за "Днепр", "Ростов" (РФ), "Актобе" (Казахстан), "Карпаты" и "Днепр-1". Последним клубом в карьере сенегальца стал "Металл", который сейчас выступает в Первой лиге под названием "Металлист".

Папа Гуйе/Фото: Getty Images

После окончания карьеры игрока Гуйе остался в "Металлисте". В 2021 году он был назначен на должность спортивного директора "Металлиста", а с 19 августа 2023 года Папа – вице-президент харьковского клуба. Эта должность закреплена за ним и по сей день.

Папа Гуйе/Фото: fcmetalist.com.ua

Папа Гуйе оставил большой след в украинском футболе

Папа Гуйе оставил большой след в украинском футболе