"Каракас за 3 часа": в России потребовали отобрать ЧМ-2026 у США

При этом в РФ понимают, что ФИФА не отберет Мундиаль у американцев

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков потребовал у Международной федерации футбола (ФИФА) отобрать у США право на проведение чемпионата мира по футболу-2026. Накануне американцы провели военную операцию в Каракасе (Венесуэла) и захватили президента южноамериканской страны Николаса Мадуро.

Что нужно знать

США провели военную операцию в Венесуэле

Колосков требует отобрать Мундиаль у американцев, однако понимает, что это невозможно

ЧМ-2026 по футболу запланирован на июнь/июль 2026 года в США, Мексике и Канаде

Соответствующий комментарий Колоскова приводит "Матч ТВ". При этом сам Вячеслав понимает, что ФИФА никак не накажет США из-за "политики двойных стандартов".

ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остается политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя даже защищать свои границы. Ничего не изменится, надеяться не на что. Никаких санкций в отношении США не последует. Стопроцентная политика двойных стандартов. Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков/Фото: t.me/rfsruofficial

Колосков считает, что у президентов США и ФИФА Дональда Трампа и Джанни Инфантино соответственно слишком хорошие отношения, из-за чего про отмену ЧМ-2026 никто даже не заикается.

Инфантино влюблен в Трампа. Он души в нем не чает и готов все простить. Он ему как родной отец. Уверен, что никакой отмены чемпионата мира в США не будет – все состоится. Они сильны только против нас и белорусов. Это политика двойных стандартов. Вячеслав Колосков

Отметим, Инфантино — частый гость в Белом доме. Считается, что именно он придумал наградить президента США "Премией мира ФИФА". К слову, после событий в Каракасе Трамп может потерять свою награду.

Напомним, в ночь на 3 января 2026 года в Каракасе прогремело несколько мощных взрывов. Американский спецназ из элитного подразделения "Дельта" провел молниеносную операцию и захватил президента Мадуро вместе с его супругой. Главу страны вывезли из Венесуэлы для привлечения к уголовной ответственности в США. Его обвиняют в наркотерроризме и других преступлениях. Операция была настолько молниеносной, что в сети ее стали называть "Каракас за 3 часа" по аналогии с известным мемом "Киев за 3 дня".