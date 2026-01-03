У Трампа хотят отобрать "Премию мира" на фоне бомбежок Каракаса

Трамп в начале января провел военную операцию в Венесуэле

Руководитель берлинского бюро журнала The Economist Том Натталл считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна отобрать "Премию мира" у президента США Дональда Трампа. Накануне в Каракасе (Венесуэла) прогремели взрывы, а власти США заявили о захвате Николаса Мадуро — президента южноамериканской страны.

Что нужно знать

В декабре 2025 года Трамп получил "премию мира ФИФА"

3 января США нанесли удар против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро

В сети требуют у ФИФА отозвать награду

Соответствующий пост Натталл разместил на своей странице в соцсети Х. Том обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

С большим сожалением, пожалуй, Джанни Инфантино теперь придется отозвать "Премию мира" ФИФА. Том Натталл

Напомним, 5 декабря, Трамп стал первым лауреатом "Премии мира ФИФА". Данная награда присуждается "людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру". Решение о создании премии было принято без одобрения управляющего органа организации — совета ФИФА.

Ситуация вызвала волну мемом и шуток в сети ведь глава Белого дома фактически наградил себя сам. Ранее СМИ сообщали, что эту награду придумали специально для Трампа, который, похоже, обиделся, когда не получил Нобелевскую премию мира. Примечательно, что Лауреатом "нобелевки" стала Мария Корина Мачадо — продемократическая активистка из Венесуэлы.