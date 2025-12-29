У Моуринью украли победу, у украинца - ассист: скандал в футболе (видео)

Команда "Особенного" потеряла очки, но сам наставник рассказал о победе

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью заявил о "победе" в матче 16-го тура чемпионата Португалии сезона 2025/26 против "Браги" (2:2). В этом поединке отличился украинский хавбек лиссабонцев Георгий Судаков.

Соответствующий комментарий Моуринью приводит ojogo. По словам "Особенного", его команда добыла победу.

Переломить ход игры и выиграть 3:2 – это фантастический результат. Мы победили 3:2. Я видел наш третий гол со скамейки запасных, сомневаясь в офсайде. Но потом посмотрел его со скамьи, вероятно, на том же мониторе, что и VAR. Гол был чистым, мы победили. Это отличная победа. Жозе Моуринью

Отметим, На 74-й минуте игры при счете 2:2 отличился защитник гостей Самуэль Даль, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Добавим, что Георгий Судаков со стандарта сделал ассист на Николаса Отаменди, который открыл счет в матче. Однако позднее у украинца отобрали голевую передачу — все из-за того, что защитник зацепил мяч перед ударом аргентинца. Таким образом, у Моуринью "украли" победу, а у Судакова — "ассист".

Видеообзор матча "Брага" — "Бенфика"

К слову, 23-летний Судаков в текущей кампании забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 32-х матчах за "Бенфику" во всех турнирах. Контракт полузащитника с Орлами действует до 31 декабря 2028 года.

