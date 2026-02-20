В "Сильпо" обвал цен: на какие товары скидки более 40% (список)
Акции позволяют экономить значительные суммы
Еженедельные скидки в сети "Силпо" могут достигать 50%, а порой даже и больших значений. С помощью них покупатели могут экономить сотни гривен за одну закупку.
"Телеграф" рассказывает о том, на какие товары стоит обратить внимание покупателям. Мы сделали список из 10 продуктов.
- Комплект подушек Fam' Home антиаллергенные — 299 вместо 519 (скидка 42%)
- Сирники "Хуторок" — 99 гривен вместо 199 (скидка 48%)
- Батончик Zentis марципан в черном шоколаде — 54 гривны вместо 99 (скидка 44%)
- Паста томатная "Королівський смак" "Власовская" 25% — 10 гривен вместо 21 (скидка 55%)
- Сыр Комо Тенеро Милк 50%, брусок — 54 гривны вместо 112 (скидка 51%)
- Средство для стирки Perwoll Уход и освежающий эффект — 349 вместо 799 (скидка 56%)
- Конфеты Trolli — 29 гривен вместо 66 (скидка 55%)
- Сыр Ферма Сулугуни чеддеризованный 45% — 54 гривен вместо 95 (скидка 43%)
- Чеснок "Приправка" сушеный — 23 гривны вместо 41 (скидка 41%)
- Круассан Milka Choco — 39 гривен вместо 69 (скидка 43%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
