В "Сильпо" обвал цен: на какие товары скидки более 40% (список)

Акции позволяют экономить значительные суммы

Еженедельные скидки в сети "Силпо" могут достигать 50%, а порой даже и больших значений. С помощью них покупатели могут экономить сотни гривен за одну закупку.

"Телеграф" рассказывает о том, на какие товары стоит обратить внимание покупателям. Мы сделали список из 10 продуктов.

Комплект подушек Fam' Home антиаллергенные — 299 вместо 519 (скидка 42%)

Сирники "Хуторок" — 99 гривен вместо 199 (скидка 48%)

Батончик Zentis марципан в черном шоколаде — 54 гривны вместо 99 (скидка 44%)

Паста томатная "Королівський смак" "Власовская" 25% — 10 гривен вместо 21 (скидка 55%)

Сыр Комо Тенеро Милк 50%, брусок — 54 гривны вместо 112 (скидка 51%)

Средство для стирки Perwoll Уход и освежающий эффект — 349 вместо 799 (скидка 56%)

Конфеты Trolli — 29 гривен вместо 66 (скидка 55%)

Сыр Ферма Сулугуни чеддеризованный 45% — 54 гривен вместо 95 (скидка 43%)

Чеснок "Приправка" сушеный — 23 гривны вместо 41 (скидка 41%)

Круассан Milka Choco — 39 гривен вместо 69 (скидка 43%)

Примеры скидок в Сильпо

Почему на товары появляются скидки

Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;

Для привлечения большего количества покупателей;

В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

