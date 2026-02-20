Укр

В "Сильпо" обвал цен: на какие товары скидки более 40% (список)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скидки в Сильпо
Скидки в Сильпо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Акции позволяют экономить значительные суммы

Еженедельные скидки в сети "Силпо" могут достигать 50%, а порой даже и больших значений. С помощью них покупатели могут экономить сотни гривен за одну закупку.

"Телеграф" рассказывает о том, на какие товары стоит обратить внимание покупателям. Мы сделали список из 10 продуктов.

  • Комплект подушек Fam' Home антиаллергенные — 299 вместо 519 (скидка 42%)
  • Сирники "Хуторок" — 99 гривен вместо 199 (скидка 48%)
  • Батончик Zentis марципан в черном шоколаде — 54 гривны вместо 99 (скидка 44%)
  • Паста томатная "Королівський смак" "Власовская" 25% — 10 гривен вместо 21 (скидка 55%)
  • Сыр Комо Тенеро Милк 50%, брусок — 54 гривны вместо 112 (скидка 51%)
  • Средство для стирки Perwoll Уход и освежающий эффект — 349 вместо 799 (скидка 56%)
  • Конфеты Trolli — 29 гривен вместо 66 (скидка 55%)
  • Сыр Ферма Сулугуни чеддеризованный 45% — 54 гривен вместо 95 (скидка 43%)
  • Чеснок "Приправка" сушеный — 23 гривны вместо 41 (скидка 41%)
  • Круассан Milka Choco — 39 гривен вместо 69 (скидка 43%)
Скидки в Сильпо
Примеры скидок в Сильпо

Почему на товары появляются скидки

  • Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
  • Для привлечения большего количества покупателей;
  • В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.

Теги:
#Акции #Скидки #Сильпо