Россия хотела убить Гордона, и уже не впервые. Что известно обо всех покушениях на журналиста

Участники схемы уже получили подозрения

Правоохранители Украины и Молдовы провели масштабную операцию "Энигма 2.0" и задержали 10 подозреваемых в подготовке покушений на публичных лиц в Украине. Среди которых были журналист Дмитрий Гордон и спикер ГУР Андрей Юсов.

Что нужно знать:

За убийство агентам обещали до 100 тысяч долларов вознаграждение

Россия не впервые планировала покушение на Гордона

Все участники схемы получили подозрения

Об этом говорится в материале BBC. Отмечается, что официально имя Гордона правоохранители не называли, однако об этом сообщил источник.

"Еще одна "мишень" — известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон", — пишет BBC.

Задержание фигурантов. Фото: BBC

По данным правоохранителей, киллеры действовали по заказу спецслужб РФ. Они якобы вербовали граждан Молдовы, а затем переправляли в Украину для совершения убийств. Гордон, скорее всего, попал в список из-за своих публичных высказываний относительно политики Кремля и Владимира Путина. Добавим, что в РФ его объявили "иноагентом" и "экстремистом".

У задержанных были изъяты удостоверения корреспондентов государственного телевидения Приднестровья. Фото: СБУ

Известно, что за совершение убийств спецслужбы РФ обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов. Участники сети задержаны, всем объявлены подозрения.

Сколько раз готовили покушение на Гордона

По данным медиа, покушение на журналиста готовили по меньшей мере три раза. Первый раз — в августе 2024 года СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть ФСБ, в которую входило четыре человека, а координацией занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов Виталий Грушевский. Кроме планирования диверсий, у агентов была задача убить Гордона.

Кроме того, убийство журналиста планировали и не только через киллеров. Так как одним из способов была ракетно-шахедная атака. Вражеские агенты подробно планировали покушение.

Второе покушение планировалось летом 2025 года, тогда в списке целей был и бывший офицер ФСБ, а ныне боец РДК и ГУР Илья Богданов. Фигуранты признались, что ФСБ готова была заплатить за жизнь Гордона 400 тысяч долларов. И третье покушение планировали в феврале 2026 года.

Оружие злоумышленника, планировавшего покушение. Фото: СБУ

Выходит, что с 2024 года по сегодня известно уже по меньшей мере о трех покушениях на жизнь Гордона. Все СБУ удалось вовремя остановить и арестовать агентов России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый прогноз Гордона по поводу войны в Украине высмеяли в Telegram.