Какой президент чаще всего посещал Трампа в Белом доме: ответ вас удивит

Этот европеец имеет прямой доступ к президенту США на постоянной основе

Президент США Дональд Трамп чаще всего принимал в Овальном кабинете Белого дома не лидера другой страны, а президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Это связано с тем, что США вместе с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира по футболу.

Что нужно знать

Инфантино чаще всех иностранцев посещает Трампа в Белом доме

Джанни упрочил свое влияние с помощью комплиментов и лести

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике в июне/июле 2026 года

На этот раз главы США и мирового футбола встретились и даже не обсуждали спорт. Об этом сообщает Sky News.

Инфантино был замечен среди публики, когда Трамп объявил об окончании очередной войны. Глава Белого дома сообщил, что помирил Руанду и ДР Конго. Страны подписали мирное соглашение. Также Трамп похвастался продажами билетов на Мундиаль и похвалил Джанни.

Великий лидер в спорте и великий джентльмен. Дональд Трамп

Джанни Инфантино имеет беспрецедентный доступ к Трампу/Фото: Getty Images

Sky News отмечает, что ни один иностранец не имеет такого доступа к Трампу как Инфантино. Джанни добился такого положения с помощью лести. Уроженец Швейцарии регулярно осыпает лидера свободного мира комплиментами, а также исполняет его прихоти. К примеру, Инфантино разрешил Трампу разместить в Овальном кабинете оригиналы трофеев Кубка мира и Клубного чемпионата мира. В то же время победитель КЧМ-2025 "Челси" получил копию кубка.

Дональд Трамп взял на хранение трофей Клубного чемпионата мира-2025/Фото: Getty Images

Кроме того, Инфантино проигнорировал решение Трампа по Гаити. Президент США запретил гражданам этой страны въезд в США. Сборная Гаити пробилась на Мундиаль, однако, вероятно, останется без болельщиков на турнире. Примечательно, что Инфантино ранее заявлял, что "чемпионата мира не будет", если болельщики какой-либо команды не будут иметь доступа в страну, где он проходит.

Дональд Трамп и кубок мира по футболу/Фото: Getty Images

Также Инфантино готовит для Трампа личную премию мира после того, как президента США "прокатили" с Нобелевской премией мира. Ожидается, что Трамп получит первую премию мира ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026.